Hjernen flyder over med dopamin

At være væk fra sin elskede kan give abstinenser a la det, rygere og stofmisbrugere oplever, når de ikke får deres fix. Fx tristhed, afmagt og koncentrationsbesvær. Det skyldes, at hjernen frigiver store mængder dopamin, når vi er tæt på dem, vi er forelskede i. Et hormon, der giver os følelsen af belønning, og som vi jagter ligesom et fix.

Vi får tvangstanker

Når kærligheden rammer, falder niveauet af signalstoffet serotonin i kroppen. Et humørregulerende stof, som bl.a. har betydning for vores følelse af glæde og velvære, men også søvn og appetit. Lavt serotoninniveau ses også hos mennesker med OCD og tvangstanker, og forskere mener derfor, at det kan være serotoninens skyld, når du slet ikke kan få din udkårne ud af hovedet.

Kroppen fyldes af stresshormoner

Studier har vist, at forelskede mennesker har markant højere niveau af stresshormonet kortisol, som udspringer i hjernen og forplanter sig i resten af kroppen. Det forklarer måske, hvorfor forelskelse kan give os hjertebanken, rastløshed, svedige håndflader, røde kinder eller nedsat appetit. Kortisol får nemlig kroppen til at forberede sig på at flygte eller kæmpe.