Motion gør underværker for vores helbred, men bare det at rejse sig fra sofaen kan faktisk også gøre en forskel.

I et finsk studie blev 64 inaktive voksne med begyndende symptomer på hjerte-kar-sygdomme og type 2-diabetes delt op i to grupper:

Den ene skulle sørge for at sidde en time mindre ned om dagen.

Den anden skulle fortsætte den inaktive livsstil.

Alle deltagere bar måleredskaber, så forskerne kunne se, præcis hvor meget de rørte sig.

Efter tre måneder var det lykkedes den første gruppe at sidde 50 minutter mindre ned om dagen og i stedet stå eller være let fysisk aktive.

Sammenlignet med kontrolgruppen havde denne gruppe opnået helbredsforbedringer i forhold til deres lever, regulering af blodsukkeret og insulinfølsomhed. Tre områder, der kan være afgørende for, om du udvikler livstruende sygdomme.

Forskerne understreger dog, at hvis du for alvor er i risikozonen for at udvikle livsstilssygdomme som type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme, skal der mere motion til.

Så kan du formentlig kun forhale processen ved at sidde mindre.