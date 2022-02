Test dig selv: Lider du af impostor syndrome?

"Åhh nej! Hvornår opdager de, at jeg ikke kan noget?"

Det lyder måske mærkeligt, at dygtige og succesfulde kvinder går rundt og føler, at de har snydt sig til ros og anerkendelse. Men bedrager-fænomenet – eller impostor syndrome – er så almindeligt, at de fleste af os oplever det på et tidspunkt i livet.

Det er ikke en officielt anerkendt diagnose, men der er alligevel blevet forsket meget i emnet. Den mest direkte oversættelse er “bedrager-fænomenet” – altså en oplevelse af, at du frygter at blive afsløret som en slags intellektuel bedrager, og at andre opdager, at du ikke er dygtig nok. En følelse, som mange af os sikkert kan nikke genkendende til i større eller mindre grad.

