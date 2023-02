Hvad er forskellen på sorg og depression?

Om det er et knust hjerte eller et dødsfald, så kommer ingen af os gennem livet uden at opleve sorg og tab. Men hvornår er der tale om sorg, og hvornår er der tale om depression?

De to tilstande er nært beslægtede og kan umiddelbart føles ens. Du synes måske ikke, livet er værd at leve, du mærker et tomrum, græder hele tiden, du ligger søvnløs etc. Men ifølge depressionsforsker Poul Videbech er der alligevel klar forskel på at være i sorg og på at være deprimeret.

En depression er nemlig en konstant tilstand, der ikke forsvinder, mens sorg typisk er noget, man går ind og ud af, da de færreste kan holde til at være i sorg 24 timer i døgnet.

“Har du fx mistet din ægtefælle, kan du måske aflede smerten ved at være sammen med dine børn eller dine venner. Men har du en depression, er der ikke noget, der kan lindre. Det er et konstant tomrum, og alt er meningsløst,” forklarer Poul Videbech.