En undersøgelse har vist, at vi i gennemsnit skal frem til kl. 11:16, før vi smiler om mandagen. Topvidenskabelig er undersøgelsen ikke, men flere store og seriøse studier har vist, at det godt kan betale sig at tvinge sig selv til at smile. Selv hvis du er i dårligt humør, hjælper det fysisk at smøre et smil på.

Lysten til at smile får du nemlig af at gøre det. Og så har smil det med at smitte, så folk vil være flinkere mod dig.