Øjenkontakt fanger vores opmærksomhed. Det viser et nyligt forsøg fra Tyskland, hvor 102 personer blev præsenteret for fire billeder af et kvindeansigt på en skærm.

På nogle billeder så hun direkte på beskueren, mens hun kiggede væk på andre. På alle billeder var der placeret et lille 8-tal i kvindens pande, som efter 1,5 sek. blev skiftet ud med et S eller et H. Deltagerne skulle så trykke på tastaturet, så snart de opfangede bogstavet.

Forsøget viste, at deltagerne var hurtigst til at trykke på tasterne, når kvinden så dem direkte i øjnene.