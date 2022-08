“Jeg har kendt min veninde, siden vi var 7 år og begge havde lange, tynde fletninger. Som singlepiger i 20'erne boede vi sammen og tog på ferier sammen. Så fik vi børn og måtte nøjes med sporadiske caféture. For et par år siden foreslog hun, at vi begyndte at lægge penge til side til den dag, hvor vi igen får mere tid til venindeoplevelser. Hun oprettede en fælles opsparingskonto, som vi siden har overført 300 kroner til hver måned. Selvfølgelig glæder jeg mig til at udforske New York eller Paris sammen med hende en dag. Men det gør mig mindst lige så glad at vide, at jeg har en veninde, der helt bogstaveligt viser, at hun er villig til at investere i vores venskab.”

Helle, 50 år