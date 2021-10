Kan jeg genvinde tabt lungefunktion efter sygdom?

Der er nok mange af os, der ikke har skænket vores lunger en tanke, før covid-19 gjorde sit indtog, og debatten om respiratorer tog fart.

Lungernes funktion afgøres af flere faktorer. Hvor effektive vores vejrtrækninger er, afhænger nemlig både af selve lungerne og lungevævets tilstand, men også af forhold udenfor lungerne. Primært vejrtrækningsmuskler og brystkassens bevægelighed.

Lungefunktionen falder således, hvis du fx har ondt i ryggen eller har brækket et ribben, der giver dig smerter ved vejtrækning og derfor får dig til at trække vejret mere overfladisk, så du ikke får fyldt lungerne helt med luft. På samme måde kan infektionssygdomme, som fx covid-19, lave slim og sekret, der kan nedsætte lungefunktionen. Der er dog oftest tale om forbigående tilstande, omend det kan tage lang tid at genvinde den tabte funktion.

I nogle tilfælde kan infektionssygdomme give varige skader. Sygdomme som KOL, lungefibrose og lungekræft beskadiger også lungevævet på en varig måde.

Du kan dog stadig lette din vejrtrækning. Det kan du ved at dyrke regelmæssig motion. Det vil nemlig gøre dine muskler stærkere og forbedre samarbejdet mellem hjerte og lunger, så du skal bruge færre hjerteslag og færre vejrtrækninger til at forsyne kroppen med ilt.

Kilde: Uffe Bødtger, overlæge, ph.d. og professor i lungemedicin, Næstved Sygehus