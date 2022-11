Hvorfor kan jeg ikke kende forskel på højre og venstre?

Skulle du lige tjekke, om teksten i pilene passede?

Du er ikke alene. Nogle får en hjerneskade, der hindrer dem i at kunne skelne mellem de to sider. Men højre-venstre-problematikken udfordrer også raske.

Nogle er gode til fodbold, mens andre falder over bolden. Nogle er de fødte vejvisere, mens andre farer vild.

Ligesom med alle andre hjernefunktioner er det at kende forskel på højre og venstre også en evne – eller mangel på samme – der er nedarvet.

Så hvis din mor fx drejer til venstre i et vejkryds, når GPS'en siger, hun skal dreje til højre, er der også større sandsynlighed for, at du selv har de samme udfordringer.

Nogle bliver aldrig mestre i at kende forskel på højre og venstre, men de fleste af os kan træne hjernen til at blive bedre til det. For jo mere vi bruger hjernen til en bestemt ting, jo bedre bliver vi også til den.