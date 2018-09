Slip af med bananfluer i frugtskålen

Suk, ja ... selvom både fluerne og deres æg er helt harmløse og ikke udgør nogen smittefare for os mennesker, kan de virkelig drive én til vanvid her hen over sommeren, hvor det er højsæson for de små svirrende labaner. De kan nemlig være overordentligt svære at få bugt med, når de først er flyttet ind.

Hvor kommer bananfluer fra?

Det her kommer nok som et chok, men du bor højst sandsynligt side om side med bananfluerne. De er bare så små, at du ikke bemærker dem, før de er vokset sig store og sværmer over frugtskålen.

Bananfluer har en særdeles god lugtesans og evne til at snige sig ind gennem vinduer og sprækker, så de kan få fat i de gode sager, du har i hjemmet. Bananfluerne tiltrækkes af rådden (gærende) frugt og grønt, madrester, vinsjatter og sure karklude. Men de kan også gemme sig i dine potteplanter, hvor de mæsker sig i rådne blade.

Når bananfluerne har fundet sig til rette, lægger de æg. Og på deres forholdsvise korte levetid kan de nå at lægge helt op til 200 æg. Laverne der kommer ud af æggene, lever af gærcellerne i f.eks. den rådne frugt.

4 tips til at komme af med bananfluer

Du kan komme de flyvende snyltere til livs ved at fjerne deres livretter og ved at lokke dem i en fælde: