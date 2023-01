Gør musik os klogere?

Det er ikke bevist, at du ligefrem kan få en højere IQ ved at lytte til eller spille musik, men musik stimulerer din hjerne på mange forskellige måder. Vi både bevæger os til musik, tænker over musik og føler musik.

Forskning med 30.000 danske børn har bl.a. vist, at børn, der spiller meget musik, også har en bedre arbejdshukommelse end børn, der ikke spiller musik. Det vil sige, at de fx er bedre til at tælle baglæns.

Men ligesom med hønen og ægget kan forskerne ikke sige, om børnene har en god arbejdshukommelse, fordi de i forvejen er gode til musik, eller om de er gode til musik, fordi de i forvejen har en god arbejdshukommelse.

Men vi ved, at tonerne kan påvirke den kemiske balance i vores hjerner, så vi bliver i stand til at løse nogle opgaver bedre. Fx kan evnen til at koncentrere sig blive styrket, hvis vi synger eller spiller musik, ligesom musik også ser ud til at kunne styrke de områder i hjernen, som behandler fx sprog. Og så styrker det at spille musik med andre evnen til at samarbejde.