Er depression arveligt?

Ligesom med andre psykiske sygdomme som skizofreni og angst er der større risiko for at få depression, hvis nogen i din nærmeste familie har haft det. Det har i årevis fået forskere til at debattere, om arvelig depression skyldes genetik eller miljø.

Ifølge depressionsforsker Poul Videbech kan begge dele godt ligge til grund. Du kan fx tillære dig at reagere depressivt, hvis du vokser op med en deprimeret mor eller far. Men adoptions­studier har også vist, at børn af forældre med depression stadig har højere risiko for at få sygdommen, selvom de er vokset op i en plejefamilie.