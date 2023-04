Skriver du indkøbslister på mobilen og sætter notifikationer til at minde dig om at tage din medicin? Det kan du roligt gøre uden frygt for, at det går ud over din hukommelse.

For når du får digital hjælp til at huske vigtige ting, frigiver du mentalt overskud til at huske andre ting. Sådan lyder konklusionen fra et forskerhold, der har undersøgt, om teknologiske hjælpemidler forårsager en slags digital demens.

158 personer i alderen 18-71 år blev sat til at løse en hukommelsestest 16 gange, både med og uden påmindelser fra digitale enheder.

Ikke overraskende viste forsøget, at personerne oftere huskede de ting, som de fik digitale påmindelser om. Men forsøget viste også, at personerne forbedrede deres hukommelse med 27 pct. i forhold til at huske alle de ting, de ikke fik notifikationer om.

Ifølge forskerne bruger vi altså teknologien til at huske de vigtigste ting, mens vi til gengæld får større kapacitet til at huske andre ting selv.

Faren er selvfølgelig, at teknologien svigter, når vi står og skal bruge den. Så hvis du bruger mobilen til at huske vigtige ting, skal du altid være sikker på, at den er funktionel og fx har nok strøm.

Kilde: Journal of Experimental Psychology