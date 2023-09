6 sunde ting, du sikkert allerede gør

Har du et BMI over 25, overskrider du grænsen for det, vi kalder normalvægt, men derfor kan du godt være sund. “Det er overhovedet ikke noget problem at have et BMI over 25 – helt op til 30, hvis du er fysisk aktiv og ikke er syg,” siger Jens Meldgaard Bruun, der er fedmeforsker. Derfor anbefaler Vidensråd for Forebyggelse, at du – hvis du er overvægtig, men rask og rørig – flytter fokus fra vægttab til at holde en stabil vægt med sund kost og fysisk aktivitet.

KILDE: Vidensråd for Forebyggelse, 2015