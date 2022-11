5 fantastiske fordele ved at være høj

Høje mennesker får højere lønninger. Det peger flere studier på. Fx et fra Australien, hvor forskere dykkede ned i en national arbejdsmarkedsundersøgelse. Her viste det sig, at lønnen steg med 5.000 kr. om året, for hver 5 cm en person målte over gennemsnittet. Til gengæld gjorde BMI ingen forskel.

Et kinesisk studie fra 2020, hvor man så på løn blandt 3.500 voksne, kom frem til samme resultat. Indkomsten steg med 1,3 pct. om året, for hver cm en person målte i højden. Andre undersøgelser har også vist, at jo højere du er, jo højere uddanner du dig også.