5 fede ting ved et hæve-sænke-bord

De fleste kender følelsen af at synke mere og mere sammen i kontorstolen, som arbejdsdagen skrider frem, og her kan en løsning ganske enkelt være at rejse sig op. Meget tyder på, at det kan give et nødvendigt energiboost, som også gør dig til en bedre medarbejder.

Fx har et britisk forsøg med 146 kontoransatte vist, at et hæve-sænke-bord fik dem til at stå i snit 80 minutter mere om dagen, og det var med til at gøre dem mere engagerede i jobbet og gavne deres præstationer. Her er nogle tips til, hvordan du husker at rejse dig: