Tilsæt salt, og ælt herefter dejen med en grydeske eller på røremaskine i ca.10 min, eller indtil dejen er blank og slipper skålens sider (primært hvis du bruger røremaskine). Justér konsistensen undervejs ved at tilsætte det resterende hvedemel.

Kom dejen i en springform eller lille brødform smurt med olie. Dæk formen med husholdningsfilm eller kom den i en plastikpose, og lad den gerne hvile på køkkenbordet i ca. 1 time, hvis du har tid – det sætter gang i hævningen. Sæt den herefter i køleskabet i 8-24 timer.

Skal det gå stærkt, så kan brødet hæves i 3-4 timer på køkkenbordet i stedet for natten over. Det smager dog bedre, hvis dejen får tid til at udvikle sig i køleskabet.