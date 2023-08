Skal jeg spise kulhydrater for at have energi til at træne?

Så længe du er tanket op med dem, vil du stadig have energi til din træning.

Når det er sagt, så er det også vigtigt at understrege, at det ikke hjælper din træning at undgå kulhydrater, og hvis du træner ud over det sædvanlige, så kan en kulhydratfattig kost stå i vejen for dine resultater.

Med andre ord – hvis du vil træne hårdt på en low carb-diæt, skal du være indstillet på, at din træning giver dårligere resultater.