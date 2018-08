5 falske myter om muskelmad

Myte 3: Bær og grønt efter træning styrker immunforsvaret

FALSK

Der er ingen tvivl om, at bær og grønt er et hit for din sundhed. Men når det kommer til træning, er der en lille hage ved det. For spiser du mange kraftfulde plantestoffer umiddelbart efter den hårde belastning, kan det ligefrem forringe din restitution. Det viser i hvert fald nogle studier, som forklarer effekten med, at stofferne forvirrer immunforsvaret, så det ikke skruer sig op til fuld styrke. Derfor kan din krop ikke hele optimalt efter turen i fitnesscenteret. Det er altså bedst at spise frugt og grønt i timerne før træning, hvor fx blåbær har vist sig at hjælpe restitutionen på vej – eller vente, til du har gearet ned bagefter.

Myte 4: Det er farligt at træne på tom mave

FALSK

Du kan sagtens træne på tom mave. Det kan ligefrem være en fordel, hvis du gerne vil svede fra morgenstunden og helst vil undgå, at maven driller. Du behøver ikke at være nervøs for at mangle brændstof til din træning, for det er ikke måltidet inden, der giver dig hovedparten af energien. Den er blevet lagret i depoterne hen over de seneste dage, så bare du er udhvilet og føler, at blodsukkeret er stabilt, kan du sagtens gå i krig med et hårdt træningspas. Nogle gange kan maven dog føles lidt hul, hvis der slet ikke er røget noget indenbords. Det skyldes blandt andet lidt for meget mavesyre, og hvis det generer, kan du snuppe et helt lille måltid lige inden træningen uden at forstyrre mavesækken.

3 gode snacks inden træning

Husk at tygge grundigt og drikke vand bagefter.

En moden banan.

Et stort glas æblemost blandet med danskvand.

En lille skål A38 med lidt rosiner og mandler på.

Myte 5: Det er godt at tanke op med en bar i omklædningsrummet

FALSK

Køber du ofte proteinbarer, så overvej lige, om de er pengene værd. Medmindre du træner på eliteplan og ikke har fået spist nok, har kroppen ingen gavn af de ekstra proteiner. Og selv hvis behovet faktisk er der, er baren sjældent det bedste valg. Kig grundigt på ingredienslisten, for oftest er barerne fyldt med kunstige sødestoffer, emulgatorer, farvestoffer, konserveringsmidler og andet skidt.

