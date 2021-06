Det får du med I FORMs madplan

Vores madplaner er ikke kostplaner, der skal følges til punkt og prikke. De består af en samling opskrifter, der passer til årstiden, og som kan bruges som inspiration til hverdagsmenuen.

Opskrifterne er lavet til raske voksne. De er alle næringsberegnede af en ernæringskonsulent via tjenesten Vitakost.dk, så du kan se, hvad retterne indeholder.

Hvis du fejler noget, tager medicin eller kosttilskud, er det altid en god idé at konsultere lægen, hvis du ændrer kostvaner.

Sammensætningen af opskrifter i vores madplaner tager udgangspunkt i, at de er relativt kalorielette og altid indeholder grøntsager. Derudover ønsker vi at inspirere dig til ugentligt at spise mindre rødt kød og mere fisk og fuldkorn. Det er nemlig nogle af de ting, der påvirker sundheden positivt og kan være med til at hjælpe dig med at opnå eller opretholde en sund vægt.

Kildehenvisninger

Hvis du har lyst til at dykke ned i den videnskabelige evidens, der ligger til grund for vores udvælgelse af opskrifter, kan du læse mere her: