10 nemme tips, der får dig til at spise mindre

Du bruger alle dine sanser, når du spiser, og ved hjælp af små fif kan du manipulere så meget med dem, at du spiser mindre og sundere uden at føle dig snydt. Vi har tappet en af de kendteste eksperter i den nye videnskab neurogastronomi for 10 råd til, hvordan du kan snyde dine sanser.

1. Vælg den rette tallerken

Du har måske aldrig tænkt videre over, at tallerkenens udseende har en betydning for, hvordan du spiser. Ikke desto mindre kan det betale sig at spise af mindre tallerkener, end du plejer. En portion mad på en lille tallerken vil nemlig se større ud, og det vil snyde din hjerne til at tro, at der er mere mad på tallerkenen, end der egentlig er. På den måde vil du spise mindre end ellers. Skal du sætte rigtig trumf på, kan du servere maden på en rød tallerken. Studier har vist, at vi spiser mindre, hvis maden bliver serveret på netop sådan en. Det hænger sammen med, at vores hjerne automatisk har en aversion mod den røde farve.

Tallerkenens farve kommer også i spil på et andet område: Serverer du mad på runde, hvide tallerkener, vil du opfatte maden som 10 % sødere end præcis samme ret serveret på en firkantet, sort tallerken. På den måde kan du spise for eksempel en sukkerfri ret og stadig opfatte den som sødere.

2. Undgå høj musik og baggrundsstøj

Pas på med at spise på restauranter eller andre beværtninger, hvor der er megen baggrundsstøj. Mange restauranter spiller musik på over 100 dB, og med det lydniveau vil larmen faktisk forringe din evne til at smage salt og sødt.

Til gengæld er det godt at lytte til langsom musik, imens du spiser. Jo langsommere musikken er, desto langsommere er du nemlig om at løfte gaflen eller glasset op til munden. På den måde vil du spise mindre, da du bedre kan fornemme, hvornår du er mæt, hvis du spiser maden langsomt.

3. Fast føde er bedst

Jo nemmere det er at indtage mad eller drikke, desto mere spiser eller drikker vi af det. Vi bruger nemlig mundens sanseapparat som en indikator for, hvor meget vi har spist, og dermed også for, hvornår vi skal stoppe. Derfor indtager vi langt flere kalorier, når vi drikker æblejuice, frem for når vi spiser æblepuré. Klart færrest kalorier indtager vi ved at spise et helt æble.