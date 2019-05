Løbeskoen, du skal kende - og du kan endda vinde den

Måske du mest forbinder Under Armour med teknisk sportstøj, men faktisk er de langt fremme på løbeskofronten også. Under Armour har designet en løbesko, der er værd at se nærmere på, næste gang du skal vælge løbesko.

UA HOVR Infinite hedder den, og kvindemodellen er udviklet med fokus på vore fødders anatomiske forskelle fra mandens. Skoen er blandt vores favoritter, den sidder rigtig godt, og kaster en særdeles god stødabsorbering af sig med fokus på responsivitet og returnering af energi. Så god, at vores testperson ved en fejl kom til at placere den i Pronationsfeltet, i vores store løbeskotest i nr. 6. Men skoen ér altså en neutralsko, og ikke beregnet til pronationsløbere.

Det er dens søster derimod, ’HOVR Guardian’. De ligner hinanden, Guardian er blot bygget op omkring en indlagt svang-kile og en ekstern hælkappe, der til sammen sørger for at yde ekstra support til netop pronationsløberne. Begge sko har i øvrigt en chip indbygget, der via appen Map My Run, kan måle samtlige data i dit løb. HOVR skoen er med andre ord, en af de slags sko, der bliver ved med at give.

Du kan derfor roligt, hvad enten du er pronationsløber eller neutral løber, stikke fusserne i et par Under Armour HOVR sko. Så deltag i konkurrencen her, hvor vi udlodder et par UA HOVR Infinite eller Guardian løbesko til en heldig løber.

Alt så skal gøre for at deltage er, at svare på spørgsmålet herunder. Så deltager du automatisk i konkurrencen om et par fede løbesko, til en værdi af 1.199 kr.