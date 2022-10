Det siger sig selv, at du får flere skridt på kontoen, når du vælger trapperne. Og adskillige studier bekræfter, at ekstra daglige skridt giver færre livstruende sygdomme og minimerer risikoen for at dø for tidligt. Et studie fra Harvard viser fx, at personer, der går 8.000 frem for 4.000 skridt om dagen, halverer risikoen for at dø af andet end alderdom.