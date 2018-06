Kan jeg løbe hurtigere, hvis jeg taber mig?

Ja, for katten! Din vægt betyder meget for din hastighed. Dit kondital bliver bedre, når du taber dig. Et godt kondital betyder, at du har mere ilt i forhold til din kropsvægt, og da din krop skal bruge ilt til at danne energi, får du simpelthen mere energi og overskud, jo mere ilt du har til rådighed.

Du kan beregne dit kondital her.

En grov tommelfingerregel siger, at du bliver 2-3 sekunder hurtigere pr. kilometer, hver gang du taber et kilo. Det præcise tal afhænger dog lidt af din løbeteknik og din sammensætning af muskelfibre.

