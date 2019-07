Ligestillingen er for alvor spurtet ind i løbeverdenen, hvor kvinder for første gang er bedre repræsenteret end mænd. En gruppe idrætsforskere har kortlagt over 100 millioner løb verden over, og resultatet taler sit tydelige sprog: Kvinderne stormer derudaf. I 2018 var 50,24 procent af alle løbsdeltagere på verdensplan kvinder. Det er et kæmpe spring fra 1986, hvor det kun var lidt under 20 procent.

Ikke overraskende er det lande med en høj grad af ligestilling mellem kønnene, der stiller med flest kvindelige løbere. Island indtager førstepladsen med hele 59 procent kvinder i 2018. Lige i hælene kommer USA med 58 procent kvinder og Canada med 57 procent.

Løb taler til kvinder

At så mange kvinder i dag dyrker løb kommer ikke bag på Maja Pilgaard, vicedirektør og forsker ved Idrættens Analyseinstitut i Aarhus. Hun genkender tendensen herhjemme.

”Vi ser den samme udvikling i de nordiske lande med stort set lige mange mænd og kvinder, der dyrker motion. Og løb er en af de motionsformer, der taler til begge køn. Det er effektiv motion, som er let og fleksibel at få til at passe ind i hverdagslivet, hvilket er centrale kriterier for kvinders motionsdeltagelse,” forklarer hun.

Det er da også især på de lidt kortere og mindre tidskrævende distancer, der er flest kvinder. På 5 kilometers distancerne var 60 procent af løberne kvinder i 2018, viser undersøgelsen.

At det lige er inden for løb, kvinder overhaler mænd, kan ifølge Maja Pilgaard også hænge sammen med, at færre mænd har løb som deres favorit idrætsgren.

”Stadig flere mænd end kvinder fatter fx større interesse for mountainbikeløb, cykelløb, adventure race, triatlon og andre af sådanne events,” påpeger hun.