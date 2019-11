Guide: Sådan støtter du en stressramt

“Køber du lige et par liter mælk på vejen hjem?”

Mere skal der ikke til, før du risikerer et mindre møgfald fra din mand, hvis han i forvejen er maksimalt presset. Responsen kan være en hentydning til, at du selv burde få fingeren ud – eller kan rumme grovere eder a la dem, der er illustreret med bomber og dødningehoveder i tegneserier. Ikke sjovt, nej! Du spurgte jo bare...

Det, der sker i situationen, er, at din partner – eller din kollega eller veninde for den sags skyld – simpelthen oplever dit spørgsmål som endnu en dråbe i et glas, der hver eneste dag er lige ved at løbe over.

Billedet gør det måske lettere at forstå, hvorfor det er så svært at være pårørende til en, der oplever stress. Det er dig, der hver dag er i fare for at udløse kollapset hos den, der står dig nær. Er personen allerede erklæret syg af stress, er det mindst lige så udfordrende at vide, hvad der er den rigtige måde at forholde sig på. Vi har samlet de vigtigste ting, du skal vide som pårørende på rejsen ind i stressland og forhåbentlig sikkert ud på den anden side.

Hvad er stress egentlig?

Stress er en belastning, som en person har haft i lang tid, så hans eller hendes evner eller kapacitet bliver overskredet. Med andre ord: Vandstanden i glasset er nået en højde, hvor der ingen overskydende plads er tilbage. I den situation kan det, der i dine øjne er et totalt ufarligt spørgsmål, være det, der udløser vandplaskeriet, så skærmen går i sort.

Forskellen på at have travlt i en periode og at have stress kan være hårfin. De fleste kan godt håndtere at have ekstra meget at se til i en periode, fx op til en vigtig deadline på jobbet, en flytning eller lignende. Man kan tænke: ‘Det kan godt være, at det er hårdt, men jeg ved, at jeg kan håndtere det.’

Ved stor stressbelastning derimod er overblikket det første, der ryger. Hjernen, der er et levn fra dengang, vi kunne blive angrebet af vilde dyr i naturen, tror, at en farlig fjende skal bekæmpes. Det vilde dyr er bare skiftet ud med fx uoverskuelige krav på jobbet, der stiger os til hovedet. Hjernen går i kampberedskab. Det vil sige, at den skærer alt overflødigt fra og koncentrerer energien på at overvinde fjenden, fx arbejdsopgaverne.

I den proces mister den stressramte ganske enkelt evnen til at se alternative måder at arbejde eller agere på. Hvis arbejdet var en fjende, skulle han jo bruge al opmærksomhed på at overvinde den. Så forvent ikke, at du uden videre kan tale din veninde eller partner til fornuft, når først stressen har taget i dem. Da er tunnelsynet en realitet, og det er ikke sikkert, at realiteterne er gået op for dem selv endnu.