3 trin til et afbalanceret mobilforbrug

Du skal lige tjekke vejret. Frem med mobilen, ind på din vejrapp, scroll ned, og voila har du vejrudsigten. Hvad med i morgen? Kan du cykle på arbejde i tørvejr? Hov, nu afslører notifikationer, at du har fået en mail og nogle kommentarer på Facebook. Og pludselig er der gået 20 minutter eller en halv aften. Kender du situationen? Du gik egentlig på mobilen for at få et konkret svar, og så gik der pludselig meget længere tid. Og hvad så, det er mit eget valg, kan du indvende. Men det er ikke hele sandheden.

“Hvis det var folks eget valg, ville de ikke være så meget online. Så ville de bruge mere tid med de mennesker, de har kær, og de ting, de kan lide,” siger David Madsen. Han er psykolog og arbejder til daglig med at behandle og oplyse om onlineafhængighed.

At de fleste mennesker lader sig styre af mobilen og ikke omvendt, er en kendsgerning, mener han. Derfor er det mere interessant at tale om, hvad vi kan gøre ved det. Hvis det altså er det, vi ønsker.

Har du en fornemmelse af, at du selv bruger for meget tid på mobilen, så kan du her gennemgå en simpel model til at få et mere afbalanceret forbrug.