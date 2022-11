Alle os, der har tendens til at blive mere end almindeligt utålmodige og irritable, når vi venter på tjeneren på restauranten eller i køen i supermarkedet, ved, at det er en reel ting at være “hangry”.

Men nu bakker videnskaben også op om begrebet, som er en sammentrækning af de engelske ord for sulten (hungry) og vred (angry).

I et forsøg, der varede i 21 dage, skulle 64 voksne udfylde spørgeskemaer fem gange dagligt, hvor de blev bedt om at forholde sig til deres humør og deres sult-niveau.

Da forskerne bagefter analyserede svarene, så de, at sult var ansvarlig for 37 pct. af tilfældene, hvor deltagerne var irritable, og 34 pct. af tilfældene, hvor deltagerne var vrede.

38 pct. af tiden var sult også årsagen, når deltagerne følte mindre nydelse i løbet af dagen.

Ifølge forskerne bag studiet er det en god ting, at vi nu har videnskabens ord for de følelser, der kan opstå, når vi er sultne. Så kan vi nemlig også blive bedre til at lære at styre dem.