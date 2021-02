Ekspertråd til hoftesmerter

Dette skal du gøre mere af for at forebygge hoftesmerter

Styrke hele vejen rundt

For at hoften kan fungere optimalt, kræver det, at musklerne er stærke nok til at støtte den. Det sørger regelmæssig styrketræning for. Du skal ikke kun træne din for- og bagside, men også huske at styrke indersiden af lårene og ydersiden af ballerne.

Sov på siden

Hoften foretrækker, at du ligger på siden – evt. med en pude mellem knæene for at få en ret vinkel i hoften. Når du sover på maven, skævvrider du hoften, overstrækker hoftebøjerne og belaster lænd og bækken.

Snup cyklen

Cykling er en god måde at holde din hofte i gang på. Hoften foretrækker dog et gear, der ikke er for tungt, og at knæene bevæger sig lige op og ned – en del af os har tendens til, at knæene søger mod hinanden.