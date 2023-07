Lasagne opskrift: Sund fuldkornslasagne m. hytteost og spinat

Undgå at skærmen slukker

Lasagne forvandling = sund

Den klassiske lasagne er typisk både fed, kalorietung og fattig på grønsager.

Den gode nyhed er dog, at lasagne med et par fikse vrid hurtigt kan transformeres til et kernesundt træningsmåltid, der sikrer dig optimal restitution efter en hård omgang træning.

For at komme dertil har vi sneget en masse grønsager ned til det hakkede oksekød. Det er med til at reducere lasagnens kaloriemængde. Samtidig tilfører det lasagnen en stribe sunde stoffer i form af antioxidanter og kostfibre, som henholdsvis styrker immunforsvaret og sætter skub i fordøjelsen.

Lasagnens fede bechamelsauce må også lade livet. Den erstattes her af mager ost, som giver større mæthedsfornemmelse og sparer dig for en ordentlig portion kalorier.

Lasagne til restitution – og alle andre dage

Selvom lasagne – som den her er beskrevet – er bedst som restitutionsmåltid, så kan du selvfølgelig snildt spise den på en træningsfri dag. Du kan så evt. skippe et par lasagneplader og fylde op med et par ekstra revne gulerødder.

