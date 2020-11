2. Brug alt fra dine grøntsager i din madlavning

I stedet for at smide gulerøddernes ender i biospanden eller skrotte kartoffelskrællerne, kan du mindske madspild ved at sørge for at bruge rub og stub af dine grøntsager, når du laver mad. Du kan for eksempel gemme en pose i fryseren til grøntsagsresterne, som du langsom fylder op. Når posen er fyldt, kan du bruge det til at lave din helt egen grøntsagsbouillon til supper, saucer og gryderetter.