Løft din træningsglæde med et par shaping tights

Træn effektivt med hjemmetræningsprogrammer

Du behøver ikke at tage i fitnesscenteret for at få en effektiv træning i hus. Din stue kan sagtens være dit træningsstudie – også selvom du ingen maskiner har.

Hjemmetræning er især oplagt til dig, der gerne vil spare tid i hverdagen. Du slipper for turen til og fra centeret og kan endda smække en lasagne i ovnen eller sætte en vask over og lade det passe sig selv, mens du klarer dagens træning.

Med i træningspakken får du det digitale tillæg “Stram op på 30 minutter” spækket med styrkeøvelser, der nok skal give dig sved på panden. Styrketræning egner sig nemlig særligt godt til hjemmetræning, og selv hvis du løber eller cykler jævnligt, er det et perfekt supplement.

Tillægget indeholder 3 programmer: et styrketræningsprogram med egen kropsvægt, et med kettlebell og et opvarmningsprogram. Programmerne sikrer dig en effektiv træning, der udfordrer hele kroppen, så du ikke behøver at lave andet. De tager kun 30 minutter, og laver du dem 3 gange om ugen, vil du allerede efter EN måned kunne mærke og se en forskel.