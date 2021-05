"Må jeg tage smertestillende for at kunne træne?" og 4 andre ting, du bør vide om smertestillende medicin

Vil du gerne være helt sikker på, hvordan du bruger smertestillende medicin i forbindelse med en akut træningsskade? Er smertestillende piller for eksempel et no go i sportstasken, eller er der tidspunkter, hvor det faktisk er bedst for kroppen at fjerne smerterne med netop smertestillende medicin?

I samarbejde med apoteket giver vi dig her svar på fem gængse spørgsmål om smertestillende medicin, så du kan blive klogere på, hvordan du bruger det bedst muligt, og så du kan komme hurtigt tilbage på løbebanen eller i fitnesscentret.