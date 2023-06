Der er ikke noget unormalt i at prutte under en løbetur. For det første kommer vi nemt til at sluge luft, når vi synker vores spyt, eller når vi prøver at spise eller drikke, mens vi tramper afsted i løbeskoene. Den luft skal ud igen, og her er der kun to muligheder: prutter eller bøvser. En anden grund til, at vi prutter, er, at løb sætter gang i fordøjelsen. Det kan udvikle gasser i tarmene, og her er nogle fødevarer værre end andre.

Det gælder fx kartofler, broccoli, linser og kål. Derudover er det en god idé at undgå drikke med kulsyre, da det også kan udvikle gasser. Hvis du kommer til at prutte, er der derfor ikke andet for end at trække på smilebåndet og lave sjov med det. “Hov, der er vist lidt knas med turboen i dag!”