Sådan sikrer du dit fitnessbrand

Drømmer du om at starte din egen forretning inden for fitness eller sundhed? Så er det vigtigt, at du sikrer dit brand. Læs med her og lær hvordan du gør.

Der er mange muligheder for at skabe en skøn og meningsfuld forretning inden for fitness eller sundhed. Er du f.eks. den fødte fitnesscoach? Drømmer du om at designe træningstøj? Eller kan du holde blændende foredrag om sund kost? Uanset hvilket fokus du vælger for din forretning, skal du sikre dit brand. På den måde får du nemlig en unik identitet, som kunderne nemt kan finde. Samtidig forhindrer du også, at misundelige konkurrenter kopierer din brandidentitet.

Hvad er varemærkeregistrering? Varemærkeregistrering er til for at sikre dit brand. Det kan dreje sig om alt fra dit navn til dit slogan eller dit logo. Varemærkeregistreringen giver dig eneret til disse ting, så dine konkurrenter ikke kan kopiere dig. Og hvis de alligevel skulle være frække nok til at prøve, er det dig, der har retten på din side. Hvordan laver man så et registreret varemærke? Her kan du med fordel få fat i et advokatfirma, som kan tage dig trygt gennem processen. Det kan du fx gøre med NEMADVOKAT, som tilbyder en gratis forundersøgelse af mulige dobbeltidentiteter - altså om du risikerer at komme i karambolage med lignende brandidentiteter på markedet. Derudover tilbyder advokatfirmaet: At rådgive dig om absolutte hindringer.

At vejlede dig om vareklasser.

At udarbejde og indsende din ansøgning.

At varetage dialogen med Varemærkestyrelsen.

At udarbejde og levere en personlig IPR-mappe.

At afslutte sagen. NEMADVOKAT er såkaldte digitale advokater, hvilket betyder, at du kan varetage din varemærkeregistrering hjemme fra sofaen. Det kan være en fordel i en travl hverdag, hvor det er udfordrende at finde tiden til at besøge advokatens kontor.

Skab en kernesund brandidentitet Dit brand er din forretnings ansigt udadtil, og derfor er det enormt vigtigt. Når du skal brande din virksomhed, skal du skabe en rød tråd, der fortæller kunderne, hvad de får hos dig. Tråden skal løbe smukt gennem alt fra dit navn til dit slogan, dit logo, dine produkter og produktbeskrivelser. Det kan også være, at din tråd ikke skal være rød, men hot pink eller lilla. Det er nemlig af stor betydning, at dit brand skiller sig ud og er unikt. Af samme grund er det alfa og omega, at konkurrenter ikke hugger dine idéer til branding. Det kan i værste fald vildlede kunderne. Du skaber en kernesund brandidentitet ved at sikre dig, at den er unik, og dernæst at registrere dit varemærke. Ved at sikre dit navn, logo, slogan med videre giver du dig selv de bedste betingelser for at få succes med din forretning. Det har både du og dine kunder fortjent!