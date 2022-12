Spa, yoga og lækkert vejr: Her er den ultimative wellness-destination

Sol, sand og vand. Det er nok det første, de fleste af os tænker på, når vi hører, at turen går til Thailand. Selvom det i sig selv er fantastisk, har det tropiske land mod øst dog også meget mere at byde på – især for dig, der gerne kombinerer ferie og nye oplevelser med selvforkælelse og velvære.

1. Spa og kultur i Bangkok

Start din tur i farverige Bangkok, hvor der er god mulighed for at tanke op på både kultur og ny energi. Byen er spækket med luksuriøse overnatningssteder med velvære i fokus, og din næste thai massage er altid kun en kort gåtur væk.

Vælg et hotel med eget wellnessområde, eller besøg et af byens mange spa-faciliteter. Det eksklusive Divana Spa har afdelinger flere steder i Bangkok – alle med en lang liste af forskellige lækre behandlinger, du kan vælge imellem. Bestil for eksempel tid til ansigtsterapi eller massage, eller gå all in med en royal treatment for hele kroppen.

Selvom rejsen starter i storbyen, behøver du ikke at sætte træningen på pause. Tværtimod er der masser af nyt at prøve af. Læg eksempelvis vejen forbi et af Bangkoks mest populære pilatesstudios, Pilates Station by SanaMotion, eller book en hot yoga eller vinyasa/hatha yoga-session i det legendariske yogastudio Absolute You.

Tip: Bangkoks restaurantscene byder på lækker mad i lange baner, men du kan også lære at gøre kunsten efter selv. Deltag i en cooking class på Baipai Thai Cooking School, og få tips, tricks og autentiske thai-opskrifter med hjem i kufferten.