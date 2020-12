Har du ligesom Christina svært ved at holde på vandet – fx når du træner? Sådan kan det afhjælpes

Fandt endelig en løsning, som virkede

Christina havde længe negligeret det og øvet sig i bare at leve med generne og begrænsningerne. Hun anede ikke, hvad hun skulle gøre, og hun ville ikke opereres. Helt tilfældigt hørte hun om Diveen, som hun var nødt til at prøve – for tænk nu hvis det virkede. Første gang hun trænede med "tamponen", kunne hun pludselig sjippe i 10 minutter i streg frem for 30 sekunder. Nu bruger hun den under hver træning og tør stille sig frem:

"Det har taget mig mange år at nå hertil, fordi jeg har været flov og bekymret for, hvad andre skulle tænke. Gennem mit job har jeg altid skulle udstråle, at jeg var stærk, så hvad hvis folk tænkte, at jeg var slap? Det er en kæmpe befrielse at tale om, og det kan jeg nu, fordi jeg har fundet noget, der virker. Jeg har lyst til at sige til alle, at de ikke behøver at være flove eller tisse i bukserne mere, for der findes noget, der kan hjælpe, der er så nemt."