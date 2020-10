4 ting, du som gravid kan opleve i underlivet, som ingen fortæller dig

2. Du har større risiko for at få svamp

Det er meget udbredt at få svampeinfektioner i underlivet som gravid, fordi der sker så store ændringer i dit hormonniveau. Symptomer på svamp er, at dit udflåd bliver grynet, og du kan opleve kløe, lugt eller smerter. Selvom det kan være irriterende, er der dog intet at bekymre sig om, da det relativt nemt kan behandles. Det er altså ikke noget, som er farligt hverken for dig eller din baby.

Det kan du gøre:

Hvis du har mistanke om, at du har fået svamp, skal du ringe til din læge. Her vil du få noget medicin, som hurtigt kan hjælpe. Det er dog smart at tænke over, hvordan du kan forebygge det. Hvis du er aktiv eller tit render rundt i tætsiddende træningstøj, er det en god idé at overveje åndbare materialer og at komme ud af dine træningstights så hurtigt som muligt efter træning. Svamp har nemlig gode forudsætninger for at gro, hvor der er varmt og fugtigt.