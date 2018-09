Hvorfor bliver man køresyg?

Wadr ... bræk i bilen er bare ikke særlig festligt. Når du kører, registrerer balancecenteret i øret, at du sidder bomstille, hvilket ikke harmonerer med, at dine øjne samtidig kan se køer og træer flimre forbi. Det er denne ubalance, der får en del af os til at indlede ferier og weekendophold forkvalmede og askegrå i hovedet. Det er også det, der gør, at det føles, som om du stadig kører, selv efter at du er steget ud af bilen. Kvalmen kan du afhjælpe ved at kigge ud ad vinduet. Det hjælper også at lufte godt ud, holde hyppige pauser og spise et let og tørt måltid inden turen, fx lidt knækbrød.

Men faktisk er det også muligt at blive køresygen helt kvit. Det kan du blive ved at træne ørets ligevægtsapparat med øvelserne herunder. Lav dem gerne flere gange dagligt.

Hvordan forebygger man køresyge?

Træn køresygen væk med 3 nemme øvelser