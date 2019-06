10 tips, der effektiviserer dit lægebesøg

Det er en god idé at forberede dig ...

… uanset om dit besøg handler om lus, abort, kønssygdom eller bare en almindelig halsbetændelse. Mange af os slår et smut forbi dr. cyberspace før konsultationen, og det er faktisk helt okay. Måske får du allerede her en fornemmelse af, hvad der er galt, og så kan lægen vejlede videre ud fra dit eget bud. Tænk også gerne over, hvad der er relevant at sige om de symptomer, du har, og tag eventuelt noter, så du husker at få det hele med.

Hvis du gerne vil ind til tiden ...

… har du også selv et ansvar for at komme både til tiden og til sagen. Uanset hvor punktlig du selv er, kan du dog være uheldig at løbe ind i forsinkelser. Men måske det kan hjælpe lidt på din tålmodighed at vide, at årsagen kan være, at personen før dig pludselig er brudt sammen eller havde akut behov for hjælp.

Hvis det er vigtigt for dig ...

… er det også vigtigt for lægen. Der er ikke noget, som er for småt! Det er lægens job at hjælpe dig med at finde ud af, om dit problem er noget alvorligt, du skal videre til en speciallæge med – eller måske noget ganske ufarligt, der går over helt af sig selv igen.