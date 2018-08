Derfor skal du hoppe ned fra stiletterne

De ser brandgodt ud, men det er også det bedste, der er at sige om stiletter. Hverken fødder, ben eller ryg er vilde med at balancere rundt i højden. Det bedste, du kan gøre for at mindske belastningen, er at gå efter den lavest mulige hæl. En hæl på over 7,5 cm øger fx presset på forfoden med 76 pct., mens en hæl på 2,5 cm kun øger presset med 22 pct. Vælg stiletter med god støtte i anklen, da det gør det lettere at holde balancen, og smid de høje sko, lige så snart der er lejlighed til det.

Hvad sker der i kroppen, når du går i stiletter?

Hoved/nakke

Du presses ind i en kropsholdning, der øger risikoen for myoser i nakke og skuldre.

Lænd

Du svajer unaturligt meget, når du går i høje hæle, og det kan give ømhed.

Knæ

Når du tripper rundt på forfoden, fjernes den stødabsorberende bevægelse, der ligger i rullet fra hælen hen over foden. Derfor bliver knæene ekstra hårdt belastet i høje hæle.

Fødder

Tæerne klemmes sammen, og forfoden udsættes for et unormalt stort tryk.

Ankler

Akillessenen er under konstant pres og risikerer at blive stiv og usmidig.