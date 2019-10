Derfor er rødkålssalaten sund

Der er mange flere fordele ved at spise rå rødkålssalat fremfor at indtage den varme version. Rå og kold rødkål indeholder nemlig mange flere vitaminer, mineraler og antioxidanter, end den klassiske, varme udgave, som vi alle kender.

Derudover er rødkålen fyldt med fibre, og den sunde kål er altså rigtig god for tarmene - og så giver den samtidig en rigtig god mæthedsfølelse.

Et tidligere studie har også vist, at rødkålen, udover bare at være sund, også beskytter mod brystkræft. Studiet viste nemlig, at kvinder, der spiser rigelige mængder rødkål, har 50 % mindre risiko for at blive ramt af brystkræft sammenlignet med de kvinder, der slet ikke spiser den ellers sunde og velsmagende kål.

Man mener nemlig, at de plantestoffer, som opstår, når rødkålen bliver nedbrudt i kroppen, forhindrer kræftceller i at dele sig.

Plantestofferne i rødkålen har også andre fordele. Blandt andet kan stofferne nedsætte risikoen for hjerte-kar-sygdomme og andre kræftformer end blot brystkræft, styrke din hjernefunktion, afhjælpe muskelømhed, når du har trænet samt styrke dit immunforsvar.

Der findes altså adskillige gode grunde til at spise rødkål - og måske i virkeligheden erstatte den varme rødkål med denne rødkålssalat, når kalenderen rammer den 24. december.