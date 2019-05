4 idéer til supersmart opbevaring af din sunde mad

Roder det i køleskabet og køkkenskufferne, og har du brug for hjælp til at få styr på din madopbevaring? Du kan nemt lave smart opbevaring, der holder styr på køkkenet og sikrer, at de sunde madvarer altid står først for og ser indbydende ud. Alt du har brug for er en labelprinter – og din fantasi.

M­ed den lille, bærbare P-touch CUBE labelprinter fra Brother kan du nemt organisere køkkenet.

Bliv inspireret af vores fire geniale idéer til, hvordan du opbevarer dine madvarer i køkkenet her.