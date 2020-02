Susanne Lidang – træningsferiens yogainstruktør

Susanne underviser i Hatha Yoga og er forfatter til to succesfulde bøger om yoga. På vores træningsferie starter hun hver dag med at guide dig igennem morgenyoga, mens solen står op over havet, ligesom du får mulighed for at gå i dybden med fx ryg, nakke og skuldre, når hun kører sine særlige workshops. Susanne går op i, at undervisningen er for alle uanset niveau, og hun sender altid sine elever hjem med gode redskaber til at arbejde videre med yogaen derhjemme.

Instagram: @susannelidang