Sådan binder du snørebånd på 1 sekund

Kender du denne teknik? Selvom det ikke umiddelbart tager lang tid at binde snørebånd, kan der sagtens gå sport i at kunne gøre det ENDNU hurtigere.

Det er supernemt at lære, og når du har fanget teknikken, er det faktisk også sjovt. Derudover kan det ligefrem være, du faktisk får brug for at kunne binde dine sko lynhurtigt.

Sådan gør du:

Hold dine snørebånd stramt fast mellem lille- og ringfinger. Fokuser nu på tommel- og pegefinger. Det er udelukkende disse fingre, du skal bruge for at binde sløjfen. Placer venstre tommel- og pegefinger således, at du kan få dem ind under snørebåndet nedefra. Højre tommel- og pegefinger placeres på samme måde, men skal ind under snørebåndet oppefra. Herfra kan du lade de to stykker snørebånd mødes og derved binde en sløjfe.

Måske lyder det kompliceret, men det er faktisk supernemt. Tjek bare videoen her: