Den ultimative guide til aktivitetsure: Disse smarte funktioner kan du få

Det er det helt sikkert ikke alle, der gør, og uden garanti for at ramme hundrede procent rigtigt, har vi nedenunder samlet 10 af de funktioner, du måske kan bruge – og som er helt geniale for dig, der gerne vil have en sundere hverdag.

Nutidens aktivitetsure har nemlig et utal af funktioner og kan bidrage til din hverdag på både den ene og den anden måde, men antallet af funktioner kan nogle gange virke lidt uoverskueligt, for hvilke giver egentlig mening for dig?

1. Morgenrapport

Kan du godt lide at komme godt i gang med dagen, kan du få en morgenrapport, hver gang du vågner. Du kan selv tilpasse, hvad morgenrapporten skal fortælle dig, men det kan for eksempel være oplysninger om din søvn, et træningsoverblik eller et indblik i vejret.

2. Søvnregistrering

Den rette mængde og kvaliteten af din søvn er afgørende for dit fysiske og mentale helbred. Hvis du kunne tænke dig at blive klogere på din søvn, så vil du nyde godt af søvnregistreringen i dit Forerunner-ur. Det kan bl.a. fortælle dig, hvornår i løbet af natten du var vågen, og hvor meget tid du brugte på de forskellige søvnstadier (let søvn, dyb søvn, REM-søvn).

3. Stressregistrering

Vores stressniveau stiger og falder helt naturligt i løbet af døgnet, men dit Forerunner-ur kan faktisk advare dig, når det er usædvanligt højt. Uret opfordrer dig til at slappe af et øjeblik og eventuelt påbegynde en guidet vejrtrækningsøvelse, og det er altså rigtig smart, hvis du gerne vil være mere opmærksom på dit stressniveau.

4. Restitution

Du har sikkert hørt, at restitution er afgørende for effekten af din træning – restituerer du ikke nok, får du simpelthen ikke det fulde udbytte. Men hvordan ved du, hvornår nok er nok? Det kan være svært at regne ud, og så er det smart med et Forerunner-ur, der faktisk kan fortælle dig, hvor lang tid du skal restituere inden din næste træning.

5. Træningsparathed

Baseret på bl.a. din søvnkvalitet, restitution og tidligere træning kan dit aktivitetsur desuden fortælle dig, når du vågner, om det er en dag, du bør give den fuld gas med træning, eller om du hellere bør tage den lidt med ro. Funktionen her kan være med til at skabe en rigtig god balance i din hverdag, så du ikke overbelaster dig selv og din krop.

6. Træningstracking

Noget af det, aktivitetsure ofte bliver brugt til (og som de er helt geniale til) er selvfølgelig at måle på selve træningen. Og selv om Forerunner-serien primært er udviklet til løb, så kan urene altså også være behjælpelige inden for mange andre aktiviteter! For eksempel kan du med et Forerunner 965 finde mere end 30 indbyggede sportsapps, som dækker bl.a. cykling, svømning og styrketræning.

7. Træningsstatus

Hvordan går det egentlig med din træning – og får du det optimale ud af den? Det ved dit Forerunner-ur! Det kan hurtigt give dig et indblik i din samlede indsats, og om du træner effektivt, optimalt eller for hårdt.

8. Ruteplanlægning

Okay, det her er en funktion af den helt geniale slags – for hvor mange gange har du ikke været i tvivl om, hvor lang din løberute egentlig er, eller om du, fordi du ikke kender ruten, kommer til at løbe mere eller mindre, end du egentlig ville? På et Forerunner-ur kan du faktisk indstille, hvor langt du ønsker at løbe, og så beregner det en rute, så du står tilbage ved hoveddøren med præcis de kilometer i benene, du drømte om.

9. Garmin Coach

Hvis du drømmer om at forbedre din løbedistance, så kan det være en kæmpe hjælp at løbe efter et program. Med Garmin Coach har du altid din egen personlige løbetræner lige om håndleddet. Her får du nemlig en dynamisk træningsplan, som ændrer sig ud fra dine mål og resultater, og som kan hjælpe dig med at træne op til at løbe 5 kilometer, 10 kilometer eller et halvmaraton. Når løbeprogrammet er på plads, kan det nemt downloades til dit Garmin løbeur.

10. Daglige foreslåede træninger

Man kan hurtigt komme til at løbe den samme rute igen og igen, fordi det simpelthen er lettest – du behøver ikke overveje så meget andet, end hvilket løbetøj du skal have på. Men kunne du bruge et nyt indspark, eller vil du gerne forbedre din præstation, så kan dit Forerunner-ur foreslå dagens træning for dig baseret på blandt andet dine tidligere præstationer – og selvfølgelig med det mål for øje, at du skal udvikle dig.