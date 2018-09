Spil tennis og lev 10 år længere

En række danske forskere har undersøgt, hvilken motionsform der er bedst, hvis du vil forlænge din levetid. Og resultatet er overraskende, men klokkeklart. Tennisspillere lever næsten 10 år længere end dem, der sidder ned og ikke dyrker motion.

De opsigtsvækkende resultater stammer fra Østerbroundersøgelsen, der er en befolkningsundersøgelse, som i flere år følger udviklingen af hjerte-kar-sygdomme i forhold til kendte og nytilkomne risikofaktorer som eksempelvis manglende motion, overvægt og forhøjet blodtryk.

Det sociale aspekt spiller en afgørende rolle

Hvis du har svært ved at se dig selv tonse rundt på en tennisbane, er der stadig noget, du kan gøre for at forbedre dine chancer for at leve længere. Undersøgelsen viser nemlig, at det sociale aspekt spiller en betydelig rolle for din sundhed.

Det ses, ifølge undersøgelsen, tydeligt ved fitnessudøvere, der "kun" lever halvandet år længere end stillesiddende mennesker. Så selvom du får ømme muskler og sved på panden, når du løfter tungt i centret, bidrager det altså ikke nævneværdigt til din levealder. I hvert fald ikke, hvis du, som de fleste andre, træner alene og uden at snakke med andre.

Så går du efter at sætte 100 lys i lagkagen, kan det være, at du skal finde en anden motionsform end fitness. Skal det ikke være tennis, kan følgende motionsformer også forlænge dit liv markant:

Badminton: 6,2 år længere

Fodbold: 4,7 år længere

Cykling: 3,7 år længere

Svømning: 3,4 år længere

Jogging: 3,2 år længere

Gymnastik: 3,1 år længere

Resultaterne af undersøgelsen bekræfter, at det ikke er afgørende, hvilken motionsform du dyrker, så længe du gør det i selskab med andre. Så prik din kæreste eller veninde på skulderen og kom afsted.

Det er vigtigt at understrege, at undersøgelsen ikke tager højde for, hvilke mennesketyper der dyrker de forskellige motionsformer, hvilket selvfølgelig kan påvirke resultatet.