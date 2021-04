Super-øvelsen, der giver dig stærk core

Din øverste lige mavemuskler kan godt begynde at glæde sig. Med super-øvelsen ‘Swiss ball crunch' får de nemlig en effektiv gang træning, som ovenikøbet er let at gå til.

Øvelsen kan du nemt udføre hjemme på stuegulvet. Det kræver blot, at du har en træningsbold – og den kan du med fordel anskaffe dig. Det er nemlig et superfedt træningsredskab, især hvis du savner inspiration eller udfordring til din mavetræning.

Fordelen ved at udføre øvelsen på træningsbolden er, at du kan læne dig langt tilbage og få et stort svaj i ryggen. Det giver altså et langt større bevægeudslag, end hvis du udfører maveøvelsen på et plant gulv. Samtidig kræver bolden, at du bruger ekstra muskelkraft på at holde balancen. De to ting til sammen gør øvelsen dejligt effektiv – præcis som vi kan lide den.

Der er imidlertid mange effektive øvelser derude, og det, der er særligt fedt ved denne, er, at den samtidig er let at lave. Teknikken er enkel, og træningsbolden er behagelig, så måske du har fundet dig en ny favorit?

Se, hvordan du udfører maveøvelsen, nedenfor.