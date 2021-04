2. Skip ikke intervallerne

Rigtig mange, som er godt i gang med løb, laver den fejl, at de træner for ensidigt. Den erfarne løbecoach Martin Kreutzer har ofte oplevet, at mange holder sig til at løbe moderat lange ture i mellemhårdt tempo. Det giver en medium løbeform, der ikke rykker, fordi der ikke er variation. Han anbefaler et mix af lange, langsomme løbeture og korte, hårde ture. Hvis du drømmer om at blive en hurtigere løber, er der ingen vej uden om intervaltræning. Selvom det er hårdt, er du nødt til at presse dig selv, hvis du vil mærke markante forbedringer.

I FORM nr. 11/2018