3 nemme trin til at behandle akutte løbe- og træningsskader

2. Lær, hvordan du bruger smertestillende medicin bedst

Smertestillende medicin kan hjælpe på mange akutte smerter – men hvilken skal du bruge? Som udgangspunkt anbefales paracetamol, da det har færrest bivirkninger. Er der tegn på betændelse (fx rødme og hævelse), kan du i stedet bruge ibuprofen, som er et såkaldt NSAID, der dæmper betændelsestilstandene i vævet. Ibuprofen må dog kun bruges efter aftale med lægen, hvis du er i en risikogruppe, som fx hvis du har mavesår eller en hjerte-kar-sygdom. Ibuprofen og andre NSAID’er fås også som gel- eller creme til lokal behandling af smerter og kan bruges ved fx forstuvninger eller fibersprængninger. Du bør dog aldrig kombinere gel eller creme, der indeholder ibuprofen (eller et andet NSAID), med anden medicin, der indeholder ibuprofen (eller et andet NSAID).

Når det gælder akutte smerter, bør du forsøge at fjerne smerten med smertestillende medicin mest muligt. Er smerterne kommet af en overbelastning, er det ikke sikkert, du har brug for smertestillende – med mindre du for eksempel har svært ved at sove.